Paura in carcere, detenuto tenta di impiccarsi nella sua cella: poliziotti penitenziari gli salvano la vita in extremis

Tragedia sfiorata leri sera nel carcere di Foggia, dove un detenuto di mezza età della provincia di Bari, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi.

Questa la ricostruzione del Sappe: “La cosa di ieri sera è stata ancora più difficile poiché a causa della grave carenza di poliziotti in servizio, l’eroe della serata ha gestito più posti di servizio contemporaneamente, ma nonostante ciò è riuscito ad individuare la stanza in cui un detenuto definitivo per furto aggravato, ha ricavato un cappio da un asciugamano che aveva legato all’inferriata della finestra, fino a stringerselo al collo. Il pronto intervento del poliziotto e di un altro collega, hanno consentito di aprire la stanza e di togliere il cappio al detenuto, che hanno appoggiato a terra in attesa dell’intervento dei sanitari. Il detenuto affetto da problemi psichiatrici è stato accompagnato nella locale infermeria dove, in preda ad una crisi nervosa, ha distrutto alcuni oggetti di arredo”

Il sindacato autonomo polizia penitenziaria denuncia da mesi la carenza di assistenza specialistica all’interno del carcere di Foggia “poiché a fronte di parecchie decine di detenuti affetti da seri problemi psichiatrici, la presenza di specialisti è praticamente inesistente” denuncia il segretario Federico Pilagatti, che in questi giorni sta definendo con il proprio studio legale una denuncia penale da presentare in tutte le procure della regione, “poiché non è possibile che i poliziotti debbano gestire anche i detenuti con problemi psichici h 24. La gestione è pericolosa e moltissimi poliziotti penitenziari della regione portano ancora i segni delle aggressioni, dei pugni, delle ferite provocate da questi ultimi”