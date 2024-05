L'agguato mafioso per sbarazzarsi di Lanza: "Si diceva che era stato Roberto Sinesi"

Che il mandante del tentato omicidio di Vito Bruno Lanza fosse il boss dell'altro clan Roberto Sinesi - fresco di arresto insieme al conducente dell'auto del commando con a bordo quattro persone - negli ambienti della Società Foggiana era risaputo.

D'altronde, era stato Ciro Francavilla, il meno energico dei fratelli 'Capellone', a confermarlo il 23 gennaio scorso, giorno in cui davanti ai pm aveva confermato la decisione di collaborare con la giustizia.

In quella circostanza, nel descrivere il funzionamento degli affari di droga ed estorsioni in città, aveva evidenziato che all'indomani del tentato omicidio del figlio di Nardino Lanza, le cose erano peggiorate rispetto al sistema dello spaccio di droga fino a quel momento condiviso: "Siccome c'erano delle preoccupazioni, non c'era più quella frequentazione di andare, fare e dire, c'era la preoccupazione perché è successa questa cosa, e tutti quanti si facevano una domanda: "Perché?", "Come?", "Chi è stato?".

Alla domanda della dott.ssa Manganelli, se sapeva chi fossero i responsabili del tentato omicidio, il nuovo collaboratore di giustizia - che in quel periodo era in carcere insieme al fratello - ha risposto che "si diceva...si diceva! si mormorava che era Roberto Sinesi", ma di non avergli mai chiesto se fosse stato effettivamente lui: "Si mormorava in giro, da tutti… tutti…nell'organizzazione".

A confermare il momento no dei rapporti tra clan contrapposti, ma uniti nella spartizione degli affari illeciti a Foggia, successivi all'agguato di Lanza, era stato anche Pino Francavilla:

"Poi iniziarono a succedere un po' di… di casini e ognuno si faceva il suo. A fine 2015 ognuno si è fatto il suo, cioè "Io… mi prendo 3 o 4 ragazzi io, tu ti prendi 4 o 5 ragazzi tu, ognuno si prende…"… ed è andata avanti un po' così. Poi si è ritornati di nuovo insieme, ma non come prima, cioè sempre a livello di stipendi, no? Ed è rimasta così. Nel senso non c'è stata più una cosa unitaria, perché non si poteva fare più, perché ci stavano… c'erano un po' di casini, però…"

L'agguato a Vito Bruno Lanza

Intorno alle 14 del 17 ottobre 2015, 'U Lepre' Vito Bruno Lanza, oggi 71enne, arrestato nel 2013 nell'operazione Corona, mentre era solo a bordo della sua citycar, sulla strada per Troia, all’altezza del km 25, era stato affiancato da una Volkswagen Golf, provento di furto, dalla quale erano stati esplosi cinque colpi d'arma da fuoco da due pistole, una calibro 38 e una 7.65, tre dei quali lo avevano colpito al torace.

Soccorso da un'ambulanza del 118 allertato da un automobilista, fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Tuttavia le sue condizioni non erano apparse gravi. Il boss aveva terminato la sua corsa in una cunetta. Chi aveva aperto il fuoco, dopo la fuga dal luogo del tentato omicidio, aveva dato alle fiamme la Golf utilizzata dal commando. I sicari, probabilmente, avevano pensato di averlo assassinato.

Gli arresti e le condanne

Ventiquattro ore dopo l'agguato la polizia aveva già stretto il cerchio attorno ai presunti autori dell’agguato. Le indagini svolte dalla squadra mobile di Foggia, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura, infatti, avevano consentito di acquisire una serie di elementi a carico di due foggiani, ritenuti esponenti di rilievo della consorteria Sinesi-Francavilla.

Nei confronti di Luigi Biscotti e Ciro Spinelli era stato emanato un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio connotato dal carattere mafioso. Il fermo era stato eseguito nella mattina del 18 ottobre.

Nel marzo 2019 i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione confermeranno le condanne per il nipote del boss Roberto Sinesi a otto anni di reclusione, e cinque e nove mesi per Ciro Spinelli.

L'arresto del boss Sinesi

Nove anni dopo - grazie anche alle testimonianze dei collaboratori di giustizia - Roberto Sinesi e Sergio Ragno sono stati arrestati con l'accusa dei reati aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, di detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e concorso nel tentato omicidio di Vito Bruno Lanza, rispettivamente quali mandanti e autisti dell'auto utilizzata nell'agguato.