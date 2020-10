Pestato a sangue e ridotto in fin di vita a Vieste: spedizione punitiva in stile 'pulp', condannati al carcere i responsabili

Condanne pesanti - da 14 anni e 10 mesi a 9 anni e 2 mesi - per tre viestani accusati di tentato omicidio in danno di un loro concittadino, pestato a sangue dopo una spedizione punitiva con pestaggio degni di un film ‘pulp’ avvenuto l'8 settembre del 2019.

Lo scorso 24 settembre il gup del tribunale di Foggia, concordando pienamente con l’intero quadro probatorio offerto dalla procura di Foggia e dalla tenenza carabinieri di Vieste, ha emesso sentenza a carico di tre viestani, condannando loro alla reclusione: 14 anni e 10 mesi per Giuseppe Della Malva, di 56 anni; 9 anni e 6 mesi per Vincenzo Langi, di 42; 9 anni e 2 mesi per Luca Luongo, di 38.

Tutti e tre sono chiamati anche al pagamento delle spese processuali e a quelle del loro mantenimento durante la custodia cautelare. Inoltre, per tutti è stata dichiarata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale per tutta la durata della pena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda fa riferimento all’arresto degli stessi, avvenuto il 5 novembre 2019, ad opera di personale della tenenza carabinieri di Vieste in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, poiché gravemente indiziati di tentato omicidio in danno di loro conoscente del posto.