Gravissimo il figlio 15enne di Francavilla: l'agguato sull'uscio di casa, a sparare al boss due finti poliziotti

Avrebbero bussato alla porta qualificandosi come poliziotti e aperto immediatamente il fuoco. E' la dinamica dell’agguato avvenuto nella tarda mattinata di oggi, in una abitazione di Nettuno, sul litorale romano, nel quale sono rimasti feriti il 44enne foggiano Antonello Francavilla (agli arresti domiciliari), ritenuto dagli inquirenti elemento di vertice della batteria Sinesi-Francavilla, e il figlio minorenne di 15 anni, presente in quel momento in casa. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 12:30, in via Greccio.

Come riporta RomaToday.it, padre e figlio sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco verosimilmente esplosi da parte di due uomini che si sono presentati alla porta di casa qualificandosi come agenti di polizia. All'ingresso si è presentato il figlio, raggiunto con almeno due colpi di pistola alla testa e alla schiena. Poi è stata la volta del papà, ferito all'addome, al petto e al braccio destro.

I due finti poliziotti si sono poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Elitrasportato al policlinico ‘Gemelli’, le condizioni del minorenne sono gravissime. È in corso intervento neurochirurgico di urgenza cui seguirà intervento di chirurgia toracica, al termine del quale sarà trasferito in terapia intensiva pediatrica. La prognosi è assolutamente riservata.

L'esponente di spicco della batteria Sinesi-Francavilla, è stato invece portato all'ospedale ‘Riuniti’ di Anzio. Non è in pericolo di vita, sull’accaduto indaga la polizia.

