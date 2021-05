Sventagliata di proiettili contro Giuseppe Ricucci, fratello del boss ucciso nel 2019: le immagini sul luogo dell'agguato

E' ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita Giuseppe Ricucci, 45enne garganico, fratello del presunto boss Pasquale, detto 'Fic secc' (a sua volta ucciso nel 2019 nell'ambito della guerra di mafia).

All'alba di oggi, il 45enne è stato raggiunto da una sventagliata di proiettili mentre procedeva lungo la Statale 89, a bordo di un mezzo per la raccolta dei rifiuti del Comune di Monte Sant'Angelo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.

Ricucci è rimasto ferito in più parti del corpo; le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. E' attualmente in ospedale.