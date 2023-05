Luxuria denuncia un tentato furto nel suo ufficio romano: "Non mi sento al sicuro nel mio quartiere"

Primo maggio indigesto per la foggiana Vladimir Luxuria. Sui social la conduttrice e opinionista televisiva ha denunciato un tentato furto avvenuto la scorsa notte nel quartiere Pigneto di Roma: "Ieri notte approfittando della mia assenza hanno provato (per fortuna senza riuscirci) a entrare nel mio ufficio forzando la saracinesca. Ringrazio il locale accanto per avermelo segnalato".

L'ex parlamentare della Repubblica ha evidenziato un altro aspetto, ancor più preoccupante: "A parte le spese per aggiustare la saracinesca, resta l’amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere considerando che è la seconda vilta che ci provano in poco tempo" (continua a leggere su RomaToday).