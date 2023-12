Ladri su un trattore rubato intercettati dalle Volanti: abbandonano il mezzo dopo l'inseguimento da film

Nei giorni scorsi, in seguito ad una segnalazione fatta al 113 relativamente al furto di mezzi agricoli di ingente valore in una zona di campagna a pochi chilometri da Foggia, gli agenti delle Volanti hanno intercettato un trattore che a luci spente procedeva in direzione del capoluogo dauno.

Alla vista dei poliziotti, i soggetti alla guida del mezzo agricolo hanno tentato la fuga. L'auto della polizia, durante l'inseguimento, è stata speronata.

Le attività di ricerca sono proseguite fino a quando, in aperta campagna, gli uomini del 113, rimasti lievemente feriti, hanno recuperato il mezzo, mentre i ladri approfittavano dell'oscurità per far perdere le proprie tracce.