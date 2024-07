Tentato furto nella chiesetta della Pietà di Vieste: vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo

Non c’è pace per la statua di San Michele Arcangelo della chiesetta della Pietà di Vieste. Era custodita in una piccola grotta con un cancello rinforzato, dopo il furto sacrilego della corona a gennaio dell’anno scorso.

All’epoca, qualche giorno dopo, la sottosezione stradale di Vieste della Polizia di Stato, con un’indagine lampo, recuperò il maltolto, abbandonato alla periferia di Vieste.

Ma questa notte, ignoti hanno forzato il lucchetto del cancello installato dopo il furto del 2023, tentando di trafugare la statua. Non l’hanno portata via, ma l’hanno vandalizzata.

È stata ritrovata in frantumi accanto al cancello della piccola grotta della chiesetta da cui, ogni anno, parte il cammino dei pellegrini verso Monte Sant’Angelo a settembre. Le forze dell'ordine indagano per risalire agli autori del gesto.