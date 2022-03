Ladri in fuga col carrello della spesa, sorpresi e inseguiti dalla vigilanza: abbandonano la refurtiva

Furto sventato ai danni di un negozio di articoli per l'igiene e la casa in via Indipendenza, a Carapelle. Il fatto è accaduto la scorsa notte, quando una pattuglia della vigilanza privata ha notato due persone armeggiare nei pressi dell'attività. I due, è emerso, avevano forzato la saracinesca e raccolto la refurtiva in un carrello (che è stato poi abbandonato lungo la fuga). L'episodio è all'attenzione dei carabinieri, incaricati delle indagini del caso. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.