Sorpreso ad armeggiare con un'auto, prova a cavarsela: voleva 'solo' rubare oggetti, ma non regge

‘Punta’ una Fiat Panda parcheggiata in strada e, mentre è intento a forzarne il meccanismo di accensione, viene sorpreso da una ‘volante’ della polizia allertata da un cittadino e immediatamente giunta sul posto. Per il fatto, è stato arrestato e processato un 43enne foggiano, accusato del tentato furto di auto, avvenuto in via Napoli, nella notte del 3 maggio scorso.

Il 43enne è recentemente comparso dinanzi al giudice Accardo del Tribunale di Foggia, che - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - lo ha condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa. L'uomo - arrestato nella flagranza di reato, sorpreso mentre armeggiava all’interno dell’auto sotto lo sguardo degli operatori nel frattempo sopraggiunti - ha sostenuto di non voler rubare l’auto, ma di voler ‘solo’ asportare oggetti eventualmente rinvenuti all’interno.

Le prove raccolte dagli operatori, e soprattutto la scena alla quale gli stessi hanno assistito, hanno portato gli inquirenti a ritenere che lo stesse compiendo “atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del veicolo, che era parcheggiato sulla pubblica via e, dunque, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede”.

All’arrivo della polizia, infatti, l’uomo era all’interno dell’autovettura, con la testa rivolta verso il vano sottostante il volante dell’auto, intento ad armeggiare sullo stesso. Per forzare l’apertura dell’auto, l’uomo ha utilizzato un paio di forbici rosse da elettricista, che sono state successivamente sequestrate.