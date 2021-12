Tentato furto alla sede Aci di via Gentile: malviventi puntano alla cassaforte

Fallisce il furto in danno della sede Aci di via Gentile, alla periferia di Foggia. La scorsa notte, ignoti hanno scassinato l'ingresso della sede, avendo come obiettivo la cassaforte presente negli uffici e il denaro in essa contenuto. I malviventi sono riusciti ad accedere alla cassa, ma a rovinare loro i piano è stato l'intervento della polizia. Immediato, infatti, l'intervento di una pattuglia delle 'Volanti' che, di fatto, ha sventato il furto recuperando la cassaforte con l'intera refurtiva. Due dei tre malviventi sono stati arrestati in flagranza di reato e la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.