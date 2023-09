In tre tentano di rubare un'auto ma non fanno i conti con la polizia

A Canosa di Puglia, nella notte appena trascorsa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in via Kennedy, pieno centro cittadino, una pattuglia della polizia ha intercettato una Audi A3 con a bordo tre soggetti che stavano tentato di forzare un auto in sosta per portarla via.

Alla vista degli operatori di polizia, gli autori del tentato furto hanno abbandonato l’obiettivo e hanno guadagnato la fuga procedendo a folle velocità per evitare l'arresto. L’auto è stata recuperata dagli operatori del commissariato locale, che con l’ausilio della Polizia Scientifica della Questura di Andria stanno effettuando i rilievi biologici per risalire all’identità degli autori. Riflettori puntati su Cerignola.

Gli accertamenti scientifici degli investigatori si stanno concentrando su alcuni arnesi usati e abbandonati per la fretta dai malviventi. Al termine delle operazioni di polizia, l'auto verrà restituita al legittimo proprietario.