"Hanno tentato di rubare la mia auto per la seconda volta"

Un furto messo a segno e un altro tentato. Nel mirino dei ladri, la stessa auto. Siamo a Foggia, in via Padre Antonio da Olivadi, in zona Macchia Gialla: "Questa è la sorpresa che ho trovato questa mattina. Il lunotto laterale della mia Renault Captur sfondato, nel tentativo di aprirla e portarla via", racconta a FoggiaToday il suo proprietario.

Non è la prima volta che la vettura viene presa di mira. Alla fine dello scorso settembre fu rubata da ignoti: "Fortunatamente, venne ritrovata poco dopo dalle forze dell'ordine. La scorsa notte ci hanno riprovato a rubarla".