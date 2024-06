Ladri in azione durante la partita dell’Italia, furto fallito e danni all'auto: "Ormai sono i padroni della città, ora basta"

“Nonostante il mio attaccamento alla città in cui vivo, mi duole dover segnalare, per l'ennesima volta, il grande degrado in cui versa la città di Foggia”.

È intrisa di rassegnazione e sconforto la segnalazione di una cittadina inviata alla redazione di FoggiaToday.

“Sporcizia, degrado urbano, inciviltà, violenza, furti e quant'altro sono le credenziali di questa città. Dove sono le istituzioni, i nostri cari politici, i rappresentanti della nostra città?”, si domanda. Denuncia l'ennesimo caso di furto, o meglio, tentato furto di auto, avvenuto nella prima serata di ieri, sabato 29 giugno, tra le 18 e le 20, mentre si giocava la partita dell'Italia.

“La macchina, una Nissan Qashqai, parcheggiata in pieno centro, precisamente in via Matteotti n.133, in corrispondenza della ex Gioventù Italiana, subiva tentativo di furto che non veniva portato a termine, non si sa se perché i ladri, ormai padroni della nostra città, venivano disturbati o altro, ma la macchina ha subito danni ingenti, basta dire che è stato segato il piantone del volante”, racconta la donna.

“Ora basta, è giunto il momento che i rappresentanti e governatori della città di Foggia si diano da fare seriamente se vogliono credibilità e rispetto. C'è bisogno che vengano rafforzati i controlli in tutta la città, servono telecamere attive che possano registrare gli avvenimenti, serve illuminazione ovunque, rifacimento dei marciapiedi e dell'asfalto. Serve tutto, altrimenti Foggia continuerà ad essere il fanalino di coda per invivibilità”.

A Foggia – ricorda la cittadina - si paga “la tassa più alta per l'Imu, le assicurazioni per auto più alte per l'alto rischio furto, la tariffa per parcheggio sosta alta come se vivessimo nei grandi centri urbani e, per ora, non mi sovviene altro se non l'amarezza per come ci siamo ridotti in questa città. Sono una cittadina che paga tasse senza avere come ritorno nessuna sicurezza per poter vivere in questa città e, come me, sicuramente, tante altre persone”.

Infine formula un auspicio, che la sua denuncia non rappresenti l'ennesimo fatto di cronaca nera, ma serva a “scuotere i nostri rappresentanti affinché possano intraprendere iniziative atte a riportare sicurezza nella città di Foggia”.