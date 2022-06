Foggiani in trasferta sorpresi a rubare un'auto: scatta il foglio di via

Foglio di via per tre anni, durante i quali non potranno entrare nella città di Ancona, salvo diversa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. Destinatari del provvedimento, due uomini della provincia di Foggia, sorpresi - nei giorni scorsi - a tentare di rubare un'automobile in via Montegrappa, nel comune marchigiano.

Come riporta AnconaToday, le misure ordinate dal questore Cesare Capocasa, sono state decise per l'inclinazione dei due soggetti al compimento dei medesimi reati in ragione di alcuni specifici provvedimenti, in aggiunta alla frequentazione di persone già condannate o la loro identificazione assieme a soggetti resisi responsabili di reati di particolare allarme sociale.