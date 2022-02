Non c'è pace per l'Altrocinema Cicolella. Il titolare non molla: "Non ci fermiamo per quattro deficienti"

Da quando l’Altrocinema Cicolella ha riaperto è la quinta volta che i malintenzionati tentano di intrufolarsi nella centralissima struttura di via Duomo. L’ultimo tentativo in ordine di tempo, è stato compiuto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio. Questa mattina l'amara sorpresa. I rubagalline non sono riusciti a portare a termine il colpo, ma hanno provocato l’ennesimo danno alla porta di ingresso.

Soltanto la sera prima, i fabbri avevano sostituito un vetro rotto, sistemato una maniglia sradicata e aggiustato le serrature rovinate dagli innumerevoli tentativi di effrazione. Motivi, questi, che avevano costretto i dipendenti dell'Altrocinema Cicolella ad accogliere i clienti aprendo la porta d'ingresso dall'interno. Ciò nonostante Francesco Cicolella non ha alcuna intenzione di mollare: “Non mi tiro indietro rispetto a chi non ha nulla da fare o non ha voglia di lavorare. Stasera riapriamo il Cinema, come sempre, non ci fermiamo per quattro deficienti”.

Al danno subito, anche la beffa di un periodo nero per le sale cinematografiche, con gli incassi che sono rimasti gli stessi del periodo prima della pandemia. “Abbiamo mantenuto le nostre soglie d’incasso, l’unico dato positivo che non giustifica assolutamente l’investimento fatto, che però è piaciuto e per questo quel po’ di gente che si muove preferisce venire da noi” evidenzia e chiosa a Foggiatoday, il titolare.