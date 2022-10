Terrore e spari tra Cerignola e Canosa, decine di colpi esplosi contro il blindato Ivri: autista ferito lievemente

Far west in A14, dove questa mattina sono stati esplosi decine di colpi per un assalto (fallito) a portavalori. Nel mirino del commando è finito un mezzo blindato Sicuritalia Ivri, in transito alle 7.20, nel tratto autostrdale Cerignola-Canosa di Puglia, in direzione di Foggia.

Il mezzo blindato è stato inseguito dai rapinatori e costretto all’arresto sotto colpi di arma da fuoco e ulteriormente colpito da numerosi colpi una volta fermatosi. L'assalto è però fallito: Sicuritalia Ivri conferma che nessun valore è stato asportato.

Le guardie giurate particolari in servizio sono rimaste illese, l’autista del mezzo ha riportato solo lievi escoriazioni al volto causate da schegge di vetro. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso.