Tentata truffa ai danni del Comune di Foggia: dipendente fa ricorso ma per la Cassazione è inammissibile

La Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da un dipendente del Comune di Foggia avverso la sentenza dell'11 febbraio 2022 emessa dalla Corte di Appello di Bari - che aveva confermato quella del 24 settembre 2019 del Tribunale di Foggia - giudizio con il quale il lavoratore era stato condannato per aver tentato di trarre in inganno l'amministrazione di appartenenza, presentando una richiesta di congedo straordinario per usufruire di un periodo di cure termali e di avere poi allegato un falso attestato di frequenza (delle cure termali) al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

Rispetto all'accusa di tentata truffa ai danni dell'Ente, I legali difensori del dipendente comunale, ritenevano invece che la condotta della falsa attestazione - essendo stata presentata in epoca successiva alla fruizione del permesso ed al conseguimento della retribuzione - integrasse altro titolo di reato.

Tuttavia, sul punto, la Corte di Appello ha sostenuto che l'imputato aveva il preciso interesse di giustificare la propria assenza per evitare un procedimento disciplinare e il rischio del licenziamento. In buona sostanza, il falso attestato sarebbe servito a giustificare un'assenza dal lavoro e non invece la richiesta di potersi assentare, elemento che ha inciso sulla qualificazione giuridica della condotta.

Il ricorrente ha osservato che la sentenza della Corte dei Conti avesse qualificato la condotta quale violazione dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo 165/2001 (false attestazioni o certificazioni) senza mai parlare di truffa. Al contrario, la Corte di appello ha negato l'applicabilità dell'art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001 definendo l'attestazione delle cure termali non equiparabile ad una certificazione medica.

Secondo il ricorrente, ciò che invece distingue il delitto di truffa da quello di cui all'art. 55 quinquies, è il momento in cui viene prodotta la certificazione alterata: se la falsa attestazione precede l'assenza si tratta di truffa aggravata, ma se il documento falso segue l'assenza, nel caso in esame poteva essere contestato soltanto l'addebito di cui all'art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001, proprio perché norma speciale.

Motivo infondato per la Corte d'Appello perché - si legge - 'in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto'.

Nel caso di specie l'imputato aveva usufruito di un permesso per cure termali. Invece, non si è recato alle terme e aveva allegato un certificato di presenza falsificato: 'il fatto che il documento falso sia stato allegato successivamente non incide sulla natura della condotta che viene qualificata come frode in ragione del dolo dell'agente di ingannare la controparte'; perché 'l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale di usufruire indebitamente del permesso avvalendosi di una documentazione falsa'.

Semmai, secondo quanto ritiene la Corte d'Appello, oltre al reato di truffa aggravata contestato dalla Procura della Repubblica, si sarebbe potuto configurare anche il concorso materiale con quello di false attestazioni o certificazioni previsto dall'art. 55-quinquies punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 'Il ricorrente non ha interesse ad invocare una riqualificazione della condotta in un reato punito con pena edittale più grave rispetto alla tentata truffa contestatagli' si legge.

Sulla decisione della Corte d'Appello di negare l'acquisizione al processo della documentazione sanitaria allegata ai motivi aggiunti, evidentemente ritenendola non utile a dimostrare l'assunto difensivo dell'impossibilità di recarsi alle terme per ragioni di salute impreviste e l'effettuazione di visita medica nel periodo del permesso, ricompreso tra il 18 settembre e il 17 novembre 2014, per il ricorrente è una tesi insufficiente, esattamente così come il motivo con cui la Corte ha respinto la richiesta di prova diretta a dimostrare l'astio provato da un teste nei confronti dell'imputato e le condizioni di salute precarie dello stesso nel periodo in cui avrebbe usufruito indebitamente del permesso.

....la Corte ha reso in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sufficiente motivazione spiegando che la documentazione medica di cui si chiedeva l'acquisizione non risultava utile o necessaria ai fini della affermazione di responsabilità in ordine alla frode realizzata dall'imputato".

Anche la censura in ordine al diniego dell'art. 131 bis del codice penale, secondo la Cassazione, è manifestamente infondata poichè:

"... la Corte ha reso esaustiva motivazione rilevando l'entità del danno, economico e non, cagionato dall'imputato con la sua condotta, in relazione al lungo periodo di permesso indebitamente fruito, e all'entità apprezzabile dell'importo del compenso indebitamente ricevuto dalla Pubblica Amministrazione, come si desume anche dalla pronunzia della Corte dei Conti in atti, a nulla rilevando che la Amministrazione abbia poi recuperato le somme, che aveva indebitamente versato al dipendente. Secondo l'assunto difensivo, ogni delitto tentato in quanto improduttivo di effettivo danno, dovrebbe ritenersi di particolare tenuità e rientrare nell'ambito applicativo della causa di non punibilità ex art. 131 bis codice penale, mentre, nell'ipotesi di tentativo, occorre considerare l'entità del pregiudizio che la condotta risultava idonea a cagionare, secondo un giudizio ex ante..."

Infine, la Corte - sempre secondo il ricorrente - avrebbe valorizzato la gravità di un danno mai cagionato; fu poi respinta la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, "senza considerare il comportamento processuale tenuto dall'odierno ricorrente e il reato non è stato consumato ma soltanto tentato".

Su quest'ultimo punto la Cassazione ha rimarcato che "l'imputato non ha assunto un comportamento processuale meritevole di particolare indulgenza" e che "la qualificazione bonaria della sua condotta come tentativo ha già comportato una riduzione prevista per legge".