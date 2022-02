Attimi di terrore in piazza Ugo Foscolo: titolare di una tabaccheria reagisce e mette in fuga rapinatori armati

Tentata rapina in danno di una tabaccheria in piazza Ugo Foscolo, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 20 di ieri, quando due persone - entrambe a volto travisato, una delle quali armata di pistola - hanno fatto irruzione nell?attività con l?obiettivo di impossessarsi dell?incasso.

La pronta reazione della titolare ha però sorpreso i due malviventi: sono seguiti momenti di concitazione durante i quali sono stati scagliati anche alcuni oggetti; lievemente ferita la titolare, che è stata medicata dagli operatori del 118 intervenuti sul posto. Per i malviventi, invece, non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire, a mani vuote.

L?accaduto è all?attenzione degli agenti della squadra mobile di Foggia che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. L?episodio fa il paio con il colpo, questa volta consumato, messo a segno due sere fa, in danno del supermercato ?Carrefour? di via della Repubblica. Anche in quel caso, ad agire, furono due giovani travisati e armati di pistola: non si esclude che possa trattarsi della stessa banda. Indagini in corso.