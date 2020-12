Rapinatori in azione a Manfredonia: armati di taglierino e pistola irrompono nel supermercato, ma fuggono a mani vuote

In tre, a volto coperto e armati di lama e pistola (forse giocattolo), irrompono nel supermercato ma scappano a mani vuote. E' accaduto ieri sera, poco prima delle 20, a Manfredonia.

Tre rapinatori, sembrerebbe molto giovani, hanno preso di mira il supermercato 'Decò' di via Di Vittorio, nel centro ofantino. I tre - tutti con il volto parzialmente coperto da mascherina e berretto, uno armato di taglierino, un altro di pistola - hanno minacciato il dipendente di turno alle casse, ma il colpo è fallito.

Sul posto, polizia e carabinieri. Non si esclude che, nel trio criminale, ci siano le stesse persone che, solo pochi giorni fa, hanno messo a segno una rapina in danno del supermercato 'Despar' di via Rosati e una in danno di un negozio di casalinghi in via Pulsano, sempre a Manfredonia. Indagini in corso.