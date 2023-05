Inseguito e aggredito dopo una rapina al Rione Martucci: 42enne foggiano andrà a giudizio immediato

Emesso il decreto di giudizio immediato per il 42enne foggiano accusato della tentata rapina in danno della pizzeria ‘0881’, avvenuta lo scorso 19 aprile, al Rione Martucci. Il colpo, lo ricordiamo, fu sventato dalla inaspettata reazione di dipendenti e avventori dell’esercizio commerciale, che misero in fuga e aggredirono il 42enne, successivamente costretto alle cure del 118 (le immagini video).

L’uomo, attualmente detenuto in carcere, comparirà dinanzi al tribunale di Foggia il prossimo 27 giugno per il giudizio immediato, dopo aver incassato il rigetto all’istanza (revoca o sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva) presentata al Tribunale del Riesame di Bari, dal difensore Umberto Bulso. “La pervicacia nel delinquere - si legge nel dispositivo di rigetto - evidenzia una personalità poco o per nulla incline all'autocontrollo, viceversa necessario per l'utile applicazione di una misura cautelare - gli arresti domiciliari - caratterizzata da solo occasionali controlli da parte delle forze dell'ordine e neppure mediante l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, data la pericolosità del soggetto e tenuto conto che trattasi di strumento utile ad evidenziare nell'immediatezza gli allontanamenti abusivi del soggetto dal luogo di detenzione domestica, ma non ad arginare le condotte delittuose dell'indagato".

Conclude quindi il presidente del Collegio, Giovanni Anglana: "La misura in atto appare, quindi, proporzionata ed idonea”.

L’uomo, scarcerato appena due mesi prima dal penitenziario di Nuoro, dove scontava una pena sempre per rapina - in sede di interrogatorio di garanzia, “aveva sostanzialmente ammesso gli addebiti, cercando di trovare una giustificazione al suo illecito agire”. La difesa farà richiesta di giudizio abbreviato.