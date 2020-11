Tentano rapina alle Poste, ma restano bloccati nel 'filtraggio' anti-Covid. Malviventi fuggono a mani vuote

Tentano una rapina alle Poste, ma restano spiazzati dal 'filtraggio' anti-Covid e fuggono a mani vuote.

E' accaduto questa mattina, in via San Severo, dove due soggetti a volto coperto (non è ancora chiaro se fossero armati o meno) hanno tentato di fare irruzione negli uffici postali, ma sono rimasti spiazzati dal filtraggio previsto all'ingresso per garantire l'osservanza delle norme anti-Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i due rapinatori, quindi, non è rimasta altra scelta se non quella di abbandonare il piano criminale e fuggire a mani vuote. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.