Attimi di paura in Corso Giannone: titolare di un'attività aggredito e ferito durante una rapina

Attimi di paura questa sera in Corso Giannone a Foggia. Secondo informazioni in nostro possesso, due persone incappucciate, di cui una armata, hanno fatto irruzione in un'attività commerciale della zona nel tentativo di portare via l'incasso della giornata, hanno ferito il titolare, con il calcio di una pistola.

I cittadini presenti in quel momento, hanno assistito alla scena e prestato i primi soccorsi alla vittima, sanguinante dalla parte del collo.

Sul grave episodio indaga la polizia, intervenuta immediatamente sul posto.