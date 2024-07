Volevano evadere dal carcere di Foggia: scoperto buco nel muro di una cella occupata da reclusi garganici

Secondo il segretario generale aggiunto dell'Osapp Pasquale Montesano, nella giornata di ieri 8 luglio, si sarebbe verificata una tentata evasione dal carcere di Foggia, atteso che, riporta il sindacato di polizia penitenziaria, gli agenti, dopo la segnalazione di alcuni rumori provenienti dalla sezione 'vecchia' numero 4, all'interno di una cella occupata da detenuti di origine garganica era stato praticato un foro.

Durante la perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti 30 grammi di sostanze stupefacenti. "L'alto senso del dovere e senso di responsabilità non comune hanno evitato un ulteriore disastro anche se il tentativo azzardato senza possibilità di riuscita. Nella circostanza non possiamo mancare di evidenziare come la Polizia Penitenziaria in Puglia, particolarmente a Foggia, stia subendo il disagio di una organizzazione complessiva che non funziona e da correggere sottodimensionato negli organici e poco attenzionato dalla politica e dall’amministrazione Penitenziaria" evidenzia Montesano.

"Purtroppo oggi non bastano proclami e annunci, serve subito un azione del governo per affrontare l’emergenza, deflazionare la densità detentiva, rafforzare la Polizia penitenziaria ed efficientare i servizi operativi per far fronte al disastro penitenziario che pone la Penitenziaria ai confini del sistema, particolarmente in Puglia, in un contesto ad alto rischio e prima che accada l’irreparabile, più di quanto non sia già successo, il Governo si dia una mossa e prenda compiutamente atto dell’emergenza"

L'Osapp chiede un incremento dell'organico: "Ribadiamo nuovamente al Ministro della Giustizia, al sottosegretario Del Mastro e al Governo di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti, sovraffollamento e, non ultima, la strumentalizzazione e la perseveranza della criminalità che necessita di una democratica, rigida disciplina, tesa a ristabilire i canoni delle indicazioni normative del sistema penitenziario".