Immagine di repertorio

Atti incendiari a San Giovanni Rotondo, tre casi sul tavolo del prefetto: "Più controlli e nuove telecamere"

Il sindaco Crisetti dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: "In questo modo sarà possibile assicurare alla nostra città un grado di sicurezza più elevato e scongiurare atti vili e pericolosi come questi"