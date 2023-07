Evade dai domiciliari, beccato da una telecamera piazzata per stanare un giro di spaccio

La telecamera installata per stanare un ingente giro di spaccio di cocaina ‘incastra’ un 22enne foggiano, accusato di evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto in forza di un precedente provvedimento emesso, nel 2021,dalla Corte di Appello di Bari.

Per questo motivo, la posizione del giovane - classe 2001, difeso dall’avvocato Umberto Bulso del Foro di Foggia - è finita nel fascicolo che vede altri quattro foggiani - tre uomini e una donna, legati da rapporti familiari, e difesi dagli avvocati Moffa e Mari - imputati per detenzione e spaccio di stupefacenti.

I quattro, è emerso dalle indagini, detenevano un considerevole quantitativo di cocaina, che veniva ceduto con ricavi stimati, per il periodo di indagine, in oltre 80mila euro. Nell’ambito delle indagini è confluita la posizione del 22enne, sorpreso dall’occhio elettronico nell’atto di lasciare l’abitazione, alla periferia di Foggia, per essere poi rintracciato in altra zona.

Per tutti e cinque, la procura (pm Rosa Pensa) ha chiesto il rinvio a giudizio; l’udienza preliminare in camera di consiglio si è svolta lo scorso 11 luglio, dinanzi alla gip Margheria Grippo.