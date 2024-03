Chiesti altri 6 anni per Lerario, l'ex dirigente della Protezione Civile condannato per le mazzette da 10 e 20mila euro

Mario Lerario rischia un'altra condanna: difatti per l'ex dirigente della Protezione Civile della Regione Puglia, la Procura di Bari ha chiesto sei anni reclusione per l'episodio di corruzione per il quale è indagato anche Antonio Illuzzi, imprenditore di Giovinazzo, per il quale è stata chiesta una condanna di quattro anni.

L'imprenditore, secondo l'accusa, avrebbe versato due tangenti per 35mila euro in cambio dell'ottenimento di alcuni appalti per oltre 2,2 milioni di euro, appalti che secondo la Procura di Bari sarebbero stati affidati contravvenendo alla normativa di settore mediante il loro frazionamento artificioso e senza rispettare il principio della rotazione degli operatori economici

Saranno giudicati con il rito abbreviato, la sentenza nei loro confronti sarà emessa il prossimo 15 marzo, giorno in cui il Gip deciderà anche sulla richiesta di rinvio a giudizio per Antonio Mercurio indagato per abuso d'ufficio, rispetto al quale l'avv. Roberto Eustachio Sisto ha chiesto il proscioglimento.

L'avv. Michele Laforgia difensore di Mario Lerario e il legale di Illuzzi, l'avv. Guglielmo Starace, per i loro assistiti hanno chiesto l'assoluzione.

Un anno fa Antonio Mario Lerario - ex dirigente della Protezione Civile della Regione Puglia arrestato il 23 dicembre 2021 per aver intascato due mazzette da 10mila e 20mila euro, rispettivamente dall'imprenditore foggiano Luca Ciro Giovanni Leccese (durante l'arresto in flagranza) e dall'imprenditore di Noci Donato Mottola (consegnata il giorno precedente), era stato condannato a cinque anni e quattro mesi. Al termine del rito abbreviato, celebrato nel tribunale di Poggiofranco di Bari, il giudice aveva inflitto quattro anni per Leccese (qui tutti i dettagli).