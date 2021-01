Rischio Covid-19 nelle carceri, agenti in attesa dei test rapidi: "Ad ogni positivo si riduce la presenza dei poliziotti"

Manca la strumentazione necessaria per fare i test rapidi. E gli agenti della polizia penitenziaria delle carceri pugliesi attendono. La denuncia arriva da Federico Pilagatti, segretario del Sappe, il sindacato degli agenti penitenziari che chiede l'intervento della Regione a garanzie della salute dei detenuti e degli operatori carcerari.

Come riporta l'agenzia di stampa Dire, il sindacalista evidenzia che "le Asl pugliesi si comportano diversamente: le aziende di Foggia, Bat, Bari si dimostrano collaborative con l'amministrazione penitenziaria, quelle di Lecce e Taranto non sembrano tanto preoccuparsi della questione, nonostante siano state invitate in più occasioni ad effettuare i testi ai poliziotti al fine di tracciare eventuali situazioni anomale".

Pilagatti, infine, evidenzia come "la situazione sia molto delicata" perchè "ogni poliziotto positivo determina non solo il suo allontanamento immediato, ma anche di tutti quelli che hanno lavorato con lui con il risultato di ridurre ancora di più la presenza di poliziotti all'interno del carcere. Si sta giocando troppo su una questione che è di enorme importanza e gravità, ma la cosa più allarmante è che chi dovrebbe preoccuparsi da un punto di vista sanitario della situazione, sembra non aver capito nulla", conclude.