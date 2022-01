Foggiano positivo al Covid, ma il risultato del suo tampone finisce a Udine. A ricevere, suo malgrado, la positività al virus è stato un pensionato residente in Carnia.

La vicenda è raccontata da UdineToday.it: l'uomo, in cura presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per diverse patologie, si è visto recapitare via WhatsApp l'esito positivo di un perfetto sconosciuto residente a Foggia.

Oltre allo spavento iniziale, la preoccupazione della famiglia è stata quella di riuscire, in qualche modo, ad allertare il destinatario dell'esito, ancora ignaro della sua positività, seppur "in barba" alla privacy: non solo infatti l'esito recava il nome del positivo, ma anche tutti i suoi dati personali tra cui indirizzo, data di nascita e numero della patente.