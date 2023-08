Lido del Sole, là dove c'era il verde ora c'è...

A Lido del Sole non si placano le polemiche. Nei giorni scorsi, nella frazione balneare a dieci minuti da Rodi Garganico, 'Svoltiamo Insieme', il gruppo consiliare d'opposizione di Michele Azzellino, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori nel villaggio turistico, oggetto di un intervento di riqualificazione imponente, che nelle intenzioni iniziali del sindaco e dell'amministrazione in carica, avrebbe dovuto cambiare il volto nella nota meta turistica. O almeno nei tempi previsti dalla gara d'appalto.

Tuttavia, da parecchie settimane, all'indirizzo di Carmine D'Anelli piovono critiche e lamentele. Il malcontento dei villeggianti è sfociato in esasperazione, tanto da spingere alcune famiglie ad interrompere anzitempo le vacanze e a cambiare località (leggi qui).

In aggiunta al ritardo dei lavori, questione sulla quale turisti e residenti avrebbero gradito una informazione puntuale ed esaustiva - che noi su queste colonne abbiamo provato a dare nell'articolo del 24 luglio - tiene banco la vicenda del verde e degli alberi abbattuti. "Nessuno immaginava di tornare a Lido del Sole e ritrovarsi in un luogo senza più verde. I cittadini sapevano che il progetto avrebbe riguardato il rifacimento dei marciapiedi, ma non vi era stata nessuna informazione circa l’abbattimento degli alberi nelle vie interessate dai lavori. I cittadini ora vogliono sapere se è prevista la piantumazione di nuovi alberi e di quali specie, dal momento che sono stati abbattuti alberi ad alto fusto piantati mezzo secolo fa; inoltre, chiedono per quale motivo sono stati eliminati e se c’è stata una valutazione ambientale da parte di un tecnico competente alla base della decisione di tali abbattimenti".

E' forte il sospetto di un taglio indiscriminato degli arbusti, anche laddove i villeggianti ritengono non fosse necessario. Il volto di Lido del Sole è cambiato: sono stati eliminati i pini, le tamerici, gli aceri e gli oleandri che davano decoro alle strade e caratterizzavano il paesaggio.

"Il verde ha lasciato il posto ad un desolante grigio. La riqualificazione ha sottratto ombra, bellezza e ossigeno. Anche sul lungomare. La piazzetta di via degli Ippocampi, precedentemente riparo dal caldo di giorno e luogo di ritrovo la sera, è stata progettata senza alberi, con panchine (poche) al sole, sulle quali è impossibile sostare con le temperature estive".

Altro tema di discussione con le opposizioni, l'introduzione della Zona a Traffico Limitato che riguarderà i due ingressi con relativi parcheggi. Taluni, anche se in disaccordo, chiedono di sapere come sarà regolamentato l’ingresso ai varchi, se le zone di parcheggio previste dal progetto saranno a pagamento o a parcheggio libero, se saranno gestiti dal Comune o affidati a terzi.

Va da sé, ci si chiede se saranno rilasciati dei pass per proprietari ed affittuari di case. Per quanto riguarda via degli Oleandri, i villeggianti chiedono di sapere se il tratto Ztl sarà definitivamente chiuso al traffico, se è stata prevista un pista ciclabile ed eventualmente quale sarà il suo percorso.