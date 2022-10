Un'altra 'montagna' di rifiuti sversata nei Foggiano: il ritrovamento nei terreni alle spalle della 'pista'

Una 'montagna' di rifiuti è stata sversata, nella notte, nell'agro di Borgo Mezzanone. Il carico è stato abbandonato, diviso in tre cumuli distinti, nei terreni alle spalle l'ex pista dell'aeroporto, a breve distanza dal ghetto dei migranti che sorge nella borgata.

I rifiuti, provenienti verosimilmente dalla vicina Campania (sul punto sono in corso accertamenti), sono stati scaricati nel corso della notte: a semplificarne l'individuazione è stato il tentativo di incendio di una torretta di ecoballe.

Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dell'accaduto è stata informata la prefettura, che si sta occupando delle ecomafie sul territorio; necessario l'intervento delle forze dell'ordine per presidiare l'area al fine di evitare ulteriori tentativi di incendio. Si attendono le ruspe dell'esercito per provvedere alla bonifica del sito.