I rifiuti sversati nelle campagne del Foggiano su Striscia, Nobiletti: “Chiederò un tavolo tecnico”

L’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio torna a parlare del fenomeno dell’abbandono di ecoballe nelle campagne del Foggiano, denunciato da anni da FoggiaToday.

Nella puntata del tg satirico andata in onda ieri su Canale5, ha trattato il caso di un terreno privato coltivato dove sono state scaricate montagne di rifiuti. Il proprietario ora dovrà pagare i costi del trasporto in discarica e della bonifica.

Le ecoballe, una ventina, sono state dissequestrate e sono ancora lì, ma è arrivata anche l’istanza dal Comune che sollecita lo smaltimento dei rifiuti, che comporterebbe una “spesa molto esosa”, come evidenziato dalla figlia del proprietario del terreno, che si aggira intorno ai 15-20mila euro.

“È una piaga sulla quale io chiederò un tavolo tecnico in Prefettura – ha annunciato il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, intervistato da Pinuccio – perché chiaramente le forze dell’ordine devono intervenire, in particolare, i Carabinieri forestali devono stroncare il fenomeno. Per quanto riguarda, purtroppo, lo smaltimento, bisogna chiedere aiuto allo Stato e alla Regione perché devono aiutare in qualche modo queste povere persone che poi, per legge, sono costrette a provvedere allo smaltimento. Però, visto che il fenomeno è evidente, visto che è illecito, una mano a queste persone va data”.