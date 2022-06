Gli rubano l'auto mentre apre il garage, ma non fanno i conti con i carabinieri

Luigi non finirà mai di ringraziare i due carabinieri che ieri pomeriggio hanno recuperato – dopo appena 10 minuti dalla comunicazione al 112 – una Dacia Sandero rubata poco prima da due soggetti davanti a una abitazione. In quel momento la vittima del furto era appena uscita dall’auto per aprire il garage e aveva lasciato le chiavi inserite dentro. Nel giro di pochissimi secondi, mentre l'uomo stava chiudendo il cancello del cortile, i ladri sono saliti dentro e si sono dati alla fuga.

A quel punto i militari dell’Arma si sono diretti verso l’uscita della frazione turistica a sirene spiegate, costringendo i delinquenti ad abbandonarla. Erano già usciti da Marina di Lesina e da una strada secondaria stavano cercando di raggiungere lo svincolo che porta da una parte all’altra di Lesina, nei pressi del vincolo autostradale. "Ringrazio i carabinieri per la brillante operazione, sono stati tempestivi e professionali" il plauso della vittima.