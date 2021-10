"A morte comunisti e Cgil". Svastiche e frasi choc sulla facciata della Cattedrale di San Marco in Lamis

Amaro risveglio, questa mattina, a San Marco in Lamis, dove sono 'spuntate' svastiche e frasi choc sulle facciate di alcuni monumenti cittadini.

"A morte comunisti e Cgil" è la frase che ha accolto i fedeli che, questa mattina, si sono recati presso la Chiesa Madre del paese per la messa, ma frasi e simbologie analoghe sono state individuate anche in altri luoghi cittadini, in zona cimitero e in altre zone del paese. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Frasi e simboli sono stati già quasi totalmente rimossi.