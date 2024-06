"Puglia Mafia-Style", la Cnn boccia la Puglia sede del G7. Crosetto: "Diffamazione internazionale"

"Mentre il Primo Ministro Italiano Giorgia Meloni annunciava che la riunione dei leader del G7 si sarebbe tenuta in Puglia, gli investigatori antimafia locali stavano individuando tre gruppi criminali di stampo mafioso, che si presumevano essere all'origine della recrudescenza degli episodi di violenza nella regione".

L'incipit lascia poco spazio alle interpretazioni, come il titolo stesso "Mafia-Style violence is on the rise in the same Italian region where G7 leaders are set to meet". Così, un articolo a firma di Barbie Latza Nadeau, pubblicato sul portale della Cnn, fotografa la situazione in Puglia, che da oggi accoglierà i leader del G7 a Borgo Egnazia. Una terra in cui la criminalità organizzata è particolarmente attiva e pericolosa.

Nell'articolo si parla dell'ultimo rapporto semestrale del Ministero dell'Interno, e si citano i conflitti tra i clan foggiani, seppur con qualche imprecisione ("I gruppi sono propaggini della Sacra Corona Unita"): "A differenza della più nota Cosa Nostra in Sicilia, della Camorra a Napoli e della 'Ndrangheta in Calabria, che hanno una vasta impronta internazionale, i gruppi pugliesi operano in gran parte all'interno dell'Italia e dei Balcani".

Inoltre, nell'area tra le città costiere di Bari e Brindisi, si fa riferimento a diversi attacchi dei gruppi criminali, dai furti d'auto ai diversi omicidi - nell'ambito delle lotte interne tra clan - oltre alle menomazioni fisiche. Si ricorda anche l'allarme bomba a Trani e Palese, che paralizzò per qualche ora i collegamenti ferroviari.

"Il Ministero dell'Interno ha suggerito di dispiegare l'esercito per riprendere il controllo della regione 'per il bene del paese'", si legge ancora nell'articolo, che cita anche le indagini sui diversi consigli comunali, tre dei quali sciolti per infiltrazioni mafiose. Gruppi mafiosi noti anche per le infiltrazioni negli appalti: "A pochi giorni dall'inizio del G7, le autorità locali si trovano ad affrontare una sfida delicata nel bilanciare la sicurezza dei leader mondiali con il mantenimento dell'ordine pubblico locale". E si citano le preoccupazioni del prefetto di Brindisi: "Nessuno poteva prevedere che a ridosso del G7 la Puglia sarebbe stata interessata da eventi criminali che, seppur non essendo collegati tra loro, rendono ancora più complessa la gestione della sicurezza".

Dalla mafia si passa poi al terrorismo e alle azioni di prevenzione: "La macchina della sicurezza è ben rodata e guidata dalla Digos. Il lavoro preventivo di 'pulizia' è in corso da quasi un anno, con particolare attenzione a scoraggiare l'insediamento di 'possibili cellule dormienti islamiche', monitorando gli arrivi negli aeroporti e nei porti marittimi", scrive ancora la Cnn citando il rapporto del Ministero degli Interni.

"Una vergogna cui giustamente i pugliesi, imprenditori e lavoratori, si stanno ribellando. Un racconto falso ed inaccettabile al quale dobbiamo ribellarci tutti. Non so chi ne abbia la titolarità ma penso che dovremmo adire ad un giudice americano e chiedere conto alla Cnn per questa diffamazione internazionale", il commento del Ministro della Difesa Guido Crosetto sull'articolo della Cnn che descrive la Puglia come una "landa desolata dove succede di tutto: omicidi in pieno giorno, sequestri a mano armata, mutilazioni, cellule terroristiche dormienti".

"Non sottovaluto affatto la presenza di clan della Sacra corona unita e altri che poliziotti, carabinieri, finanza e magistratura combattono e contrastano ogni giorno, senza clamore. Ma basterebbe leggere le statistiche per vedere che gli episodi di violenza in Puglia, in un anno, stanno ampiamente sotto quelli mensili in una grande città degli Stati Uniti di cui risparmio il nome per non abbassarmi al loro livello. Mi stupisce un certo compiacimento silente dei media e della politica italiana di fronte ad un attacco alla nostra terra. Pensano che l’Italia vada difesa solo se si è in maggioranza? Il G7 è un’impresa eccezionale da affrontare che sarà un successo che nessuno riuscirà a sporcare e che andrebbe vissuto con orgoglio. Così come con orgoglio andrebbe difesa la Puglia, anzi lasciatemi dire, la mia amata Puglia", ha aggiunto.