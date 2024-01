Detenuto suicida a Foggia, Fp Cgil: "Sistema carcerario ormai al limite"

"Questo ennesimo episodio conferma ancora una volta la difficoltà di operare in un sistema carcerario ormai al limite delle possibilità, un sistema attanagliato da un cronico affollamento e da altrettante croniche carenze di personale di Polizia Penitenziaria, di operatori sanitario e di risorse ed iniziative idonee a garantire la sicurezza del sistema e delle persone".

È quanto dichiara in una nota la Fp Cgil Foggia, in seguito alla tragedia avvenuta nel carcere di Foggia, dove un detenuto di 35 anni, originario di San Giovanni Rotondo, si è tolto la vita impiccandosi utilizzando un cappio ricavato dalle lenzuola. Il gesto è avvenuto all'interno del bagno della cella condivisa con un altro detenuto il quale non si è reso conto dell’accaduto. Il pur tempestivo intervento degli agenti di sezione e i tentativi di rianimarlo non sono serviti a scongiurare la morte.

"L’istituto di Foggia, negli ultimi anni al centro delle cronache, di recente ha visto finalmente l’assegnazione in pianta stabile di un nuovo comandante nella persona del Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria Dr. Claudio Ronci, al quale dobbiamo dare atto del suo impegno nell’elevare i livelli di sicurezza e operatività dell’istituto dauno", ha aggiunto la sigla sindacale.