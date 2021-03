"Nel sostenere i familiari in questi momenti di atroce dolore, chiediamo che sia ascoltata la sofferenza spirituale e materiale dei braccianti. La stessa che ha spinto Fallaye a compiere questo gesto estremo. Non permettiamo che l’avidità economica, l’indifferenza sociale e la mancanza di coraggio della politica fagociti i braccianti in un abbruttimento disperato che finisce per uccidere la vita in loro"