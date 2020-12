Tragedia sulla A14: uomo si toglie la vita lanciandosi da un ponte

Come riporta 'La Nuova Riviera', questa mattina alle prime luci dell'alba, lungo la A14, un uomo di 56 anni originario della provincia di Foggia, si è tolto la vita lanciandosi dal ponte Salinello, in agro di Tortoreto in Abruzzo.

L'uomo, giunto sul posto con la sua auto, ha scavalcato la recinzione e si è buttato giù. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.