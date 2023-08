Sub disperso in mare alle Tremiti

Da ieri pomeriggio, nelle acque delle Isole Tremiti, sono in corso le ricerche da parte della Capitaneria di Porto di un sub 54enne di Termoli, del quale si sono perse le tracce dopo una immersione nelle acque del comune del Parco Nazionale del Gargano. Al momento della scomparsa era in compagnia di un amico, che dopo esser risalito, non lo ha più visto e ha lanciato l'allarme. Nonostante il buio, le ricerche sono andate avanti. Al momento non si hanno notizie