Sub fa incetta di ricci di mare: segnalato da un cittadino e scoperto, torna a Barletta a mani vuote e con 2102 euro in meno

Al barlettano è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro unitamente al sequestro di tutti gli esemplari di riccio di mare 'paracentrotus lividus', poi rigettati in mare in quanto ancora in stato vitale