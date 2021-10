Brumotti all'ex Onpi di Foggia, un dito medio da un'auto e un bambino che lo invita ad andar via: "Qua spacciano ma molti di voi la usano"

E' andato in onda ieri sera il servizio di Vittorio Brumotti girato nei pressi delle palazzine ex Onpi di via Bari a Foggia, dove l'inviato di Striscia si era recato prima del raggiungere il quartiere San Bernardino di San Severo teatro della violenta aggressione subita dalla troupe.

"Foggia, città fatta di tradizione e di tanta bella gente. Ahimè, ultimamente resa famosa dai fatti di cronaca sanguinari legati alla quarta mafia, una delle più potenti d'Italia, rispettata a temuta anche dalla Ndrangheta. Come tutte le mafie, si occupa anche di spaccio".

In sella alla sua immancabile bicicletta, Brumotti ha documentato l'attività di spaccio in pieno giorno che avviene all'interno del quartiere dove "alcuni residenti esasperati hanno chiamato 100% Brumotti". Le telecamere rivelano la presenza di due sentinelle poste davanti a un portone che indicano il percorso da fare per giungere alla base, un box nel seminterrato, al cui interno un ragazzo nasconde la droga e gli cede un grammo di cocaina.

Non mancano i momenti di tensione di alcuni residenti, alla vista delle telecamere e degli agenti della polizia. Addirittura un bambino, in dialetto, lo invita ad andare via. "Scatta il fuggi fuggi generale", e mentre da un auto un ragazzo saluta Brumotti esibendogli il dito medio, sbuca nuovamente lo spacciatore, ignaro di essere stato filmato poco prima con la telecamera.

"Le forze dell'ordine faranno i loro controlli e cercheranno di capire se è un professionista del settore o se era lì di passaggio. Siamo arrivati davanti al portone, non siamo potuti entrare. Spero possano presidiare questo posto. Qua spacciano, ma molti di voi la usano", conclude Brumotti.