Luca Abete nel Foggiano, balla con il Generale Marasco e annuncia il 'Carcassa day'

L'inviato di Striscia La Notizia Luca Abete è tornato nelle campagne della provincia di Foggia per denunciare il fenomeno delle carcasse d'auto rubate, fatte a pezzi, date alle fiamme e abbandonate nelle campagne della provincia di Foggia.

Dopo aver danzato esibendosi in un 'valzer foggiano' tra le carcasse e con pizzico di ironia aver evidenziato che "La musica ci salverà! (visto che chi dovrebbe farlo non ci riesce)" - oggi 24 aprile Luca Abete ha annunciato il 'carcassa day' con l'ispettore territoriale ambientale della Civilis di Manfredonia, il Generale Giuseppe Marasco. Nel 'reel' dell'inviato di 'Popolo di Striscia' i due ballano sotto la musica di 'No stress'.

Il mese scorso, nella puntata del 14 marzo del programma di Antonio Ricci, era andata in onda un servizio analogo.