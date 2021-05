Cerca appartamento, versa fino a 1100 euro ma rimane senza casa e senza soldi: "E' bene che si sappia che a Foggia succede anche questo"

"E' bene che si sappia che a Foggia succede anche questo". Con questo spirito l'avvocato Giovanni Marseglia ha deciso di portare alla luce il caso di 49enne nigeriano residente a Foggia, che ha sporto denuncia di truffa nei confronti di un agente immobiliare al quale nel 2019 si era rivolto con la speranza di trovare casa.

Dopo avergli proposto un appartamento, Clement ha versato 400 euro come caparra. Successivamente, nonostante l'impossibilità di visitare l'immobile in quanto - secondo il titolare dell'agenzia - il proprietario non era in città, alla vittima viene chiesto di versare due acconti, in due momenti diversi, di 350 euro cadauno. Per un totale di 1100 euro.

L'odissea del 49enne non finisce qua. A detta dell'agente immobiliare - il proprietario dell'appartamento era in Giappone per lavoro e non poteva rientrare per via del Covid. In ultimo che il proprietario aveva cambiato idea

A giugno Clement contatta l'agenzia per riavere i soldi indietro. Ci prova con una serie di messaggi e telefono. Dall'altro capo del telefono si sarebbe sentito dire di non arrabbiarsi e di rivolgersi alla polizia tanto i soldi, per via del fatto che fosse straniero, non li avrebbe mai riavuti indietro.

Il 49enne di professione badante, si è rivolto all'avvocato Giovanni Marseglia attraverso il quale ha presentato una querela per truffa.

Dopo 18 mesi Clement non ha avuto né l'appartamento, né il denaro indietro. Non è escluso, come rivela la vittima a Foggiatoday, che l'agenzia abbia truffato altri stranieri. "C'è stata una richiesta di archiviazione e ora abbiamo proposto opposizione" chiosa l'avvocato Marseglia.