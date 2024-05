Strade dissestate e marciapiedi totalmente da rifare: disagi al Rione Immacolata

Sono diverse le segnalazioni giunte dai residenti del Rione Immacolata di Foggia, circa lo stato delle strade e dei marciapiedi. Ed effettivamente, a giudicare dal 'report' fotografico, c'è poco da obiettare.

La situazione in via Barletta, via Taranto, viale Colombo, è inequivocabile. In molti punti l'asfalto versa in condizioni a dir poco critiche, che le piogge degli ultimi giorni hanno peggiorato. Non vanno meglio le cose sui marciapiedi. La pavimentazione pressoché inesistente in lunghi tratti e le numerose buche rendono tutt'altro che agevole il passeggio. Gli stessi cordoli richiederebbero interventi urgenti.