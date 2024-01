Zaccheria blindato: divieti sette ore prima delle partite, piazzale chiuso già dal giorno prima

Scatteranno ben sette ore prima della partita e fino a quattro ore dopo la fine della gara i provvedimenti relativi alla viabilità in zona stadio, già disposti a inizio stagione calcistica.

Inoltre, a partire dalle 18 del giorno precedente, sarà chiusa al traffico veicolare l’area di parcheggio nel piazzale dello Zaccheria, nel tratto di via Gioberti compreso tra viale Ofanto e via Guido Dorso, e vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata.

La nuova ordinanza a firma del dirigente del Settore Mobilità e Traffico del Comune di Foggia, il comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci, recepisce le nuove direttive emerse nella riunione del Gos, il Gruppo operativo sicurezza.

La Questura di Foggia ha riformulato le indicazioni dettate e adottate nelle precedenti ordinanze.

Nella giornata di ieri, sono state ultimate le verifiche dei nuovi sistemi di prefiltraggio. Di volta in volta, in base al rischio, viene verificata anche l’aliquota del personale della Polizia Locale da dislocare sul posto. La gara con l’Avellino in programma sabato alle 20:45 si disputerà a porte aperte, ma senza la tifoseria della squadra avversaria.

Naturalmente, le ultime disposizioni comportano un impiego in loco del personale diverse ore prima della gara.

Le disposizioni che disciplinano la circolazione in occasione degli incontri di calcio prevedono la chiusura al traffico di viale Ofanto nel tratto compreso tra via Mazzini e via Napoli e in prossimità del civico 117; via Attilio ed Emilio Bandiera; via Gioberti da via Dorso a viale Ofanto; via Dorso da via Gioberti a via de Viti de Marco; via La Marmora, nel tratto compreso tra via Nievo e viale Ofanto.

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Napoli, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra viale Ofanto e via Telesforo; in viale Ofanto nel tratto tra via Mazzini e via Napoli, compreso il vialetto di viale Ofanto che costeggia la recinzione dello stadio che sfocia in viale degli Aviatori; in viale Ofanto in prossimità del civico 117; in via Bandiera; in via Gioberti nel tratto compreso tra via Salvemini e viale Ofanto e in via Dorso nel tratto che va da via de Viti de Marco a via Gioberti.