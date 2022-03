Quando la toppa è peggio del buco

Tecnicamente si tratterebbe di un intervento di manutenzione, ma a giudicare dalle foto, non si direbbe.

Siamo di nuovo sulla strada provinciale 13, oggetto – alcuni giorni fa – della segnalazione di alcuni residenti della Contrada Palmori, stanchi di dover percorrere la strada da anni in condizioni a dir poco precarie.

“Nella giornata di oggi una ditta è intervenuta con un camioncino. Hanno riversato su alcune buche del bitume, senza neppure compattarlo con un rullo”, commenta un residente della contrada.

Rattoppi che non risolvono affatto le criticità ormai croniche, né le attenuano, sia perché le buche rimaste scoperte sono ancora tante, sia per la precarietà dell’intervento, peraltro effettuato in una giornata di pioggia: “Così facendo, i rattoppi non dureranno più di una settimana”.