Tragedia sfiorata a Stornarella: agricoltore si amputa un arto in un incidente, salvato dal servizio 'blob' di Alidaunia

Grazie al servizio attivato dal 118 con Alidaunia, che consente il trasporto del sangue in loco, l'uomo è stato stabilizzato prima del trasporto in ospedale, scongiurando il dissanguamento

Una tragedia scongiurata grazie al tempestivo intervento del servizio di elisoccorso Alidaunia. È quanto avvenuto stamani in un terreno agricolo di Stornarella, dove un agricoltore è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro, riportando l'amputazione di un arto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118. Fondamentale per salvare la vita dell'uomo, è stato l'intervento di Alidaunia con il servizio 'Blood on board' (Blob) - attivato dal 118 in collaborazione con Alidaunia - che consente il trasporto del sangue in elicottero direttamente sul luogo dell'incidente.

A circa 20 giorni dalla sua attivazione (Foggia è la terza città in Italia ad averloa ttivato, dopo Bologna e Grosseto), il servizio, coordinato dal direttore della centrale operativa Vincenzo Colapietra, è entrato in funzione per la prima volta stamani per le operazioni di primo soccorso: "Grazie al nostro tempestivo intervento la vittima è stata stabilizzata per poi essere trasportata in ospedale. L'intervento è stato provvidenziale perché ha scongiurato una morte per dissanguamento", ha commentato il dott. Tommaso Marzano, responsabile sanitario di Alidaunia.

"Ringraziamo ancora il direttore del policlinico Riuniti che ha accolto il nostro appello affinché venisse attivato subito un servizio che si rivela determinante per salvare la vita delle persone".