Ora di apprensione a Stornarella, da ieri non si hanno notizie di Carlo Cocco

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo nel piccolo comune di Stornarella. Da ieri non si hanno più notizie di Carlo Cocco, un residente del posto. L’ultima volta è stato visto ieri pomeriggio intorno alle 18 nei pressi della propria abitazione in via Ettore Fieramosca.

È alto un metro e 65 centimetri, è di corporatura magra, calvo, brizzolato, ha gli occhi marroni e la carnagione chiara. Al momento della scomparsa indossava una felpa rossa e pantaloni neri/grigi con delle strisce nere. Oltre alle forze dell’ordine, anche l’intera cittadina si è mobilitata per ritrovarlo.

Se qualcuno lo avvistasse o avesse notizie ed elementi utili alle ricerche, può contattare il numero 112.