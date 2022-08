Marito violento aggredisce militari a bastonate e pugni: fermato con lo spray urticante

I carabinieri della stazione di Stornarella hanno arrestato un uomo di nazionalità straniera con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è giunto in seguito a una richiesta di intervento da parte di alcuni vicini, che segnalavano urla provenienti dall'abitazione del soggetto. Una volta giunti sul posto, gli uomini del 112 hanno colto in flagrante l'uomo mentre stava aggredendo la moglie.

Al sopraggiungere della pattuglia, l'uomo, in preda all'ira, ha tentato di aggredire i militari con un bastone, colpendone uno al braccio e facendolo cadere rovinosamente a terra. Non riuscendo a riportarlo alla calma, i carabinieri hanno dovuto ricorrere all'utilizzo dello spray in dotazione istituzionale senza, però, riuscire nell'intento. L'uomo, ancora in preda alla furia, ha colpito un altro militare al volto con un pugno. A fatica, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e farlo salire a bordo del mezzo militare. L'uomo, in seguito alle formalità di rito, condotto presso il carcere di Foggia su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che, successivamente, ha convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.

I militari aggrediti, per fortuna, hanno rimediato ferite lievi guarite dopo pochi giorni.