Il ghetto di Stornara non c’è più: sgomberato il campo abusivo dove morirono carbonizzati due bambini

Ospitava più di 150 cittadini stranieri il 'ghetto' di Stornara che nella giornata di oggi è stato definitivamente sgomberato e dove nel dicembre del 2021 persero tragicamente la vita Binca e Hristo, i fratellini di due e quattro anni, morti carbonizzati in una baracca completamente distrutta dalle fiamme.

A darne l'annuncio, con una nota, è il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: “Grazie all’azione comune di prefettura, magistratura, forze di polizia, regione e amministrazione locale di Stornara questa mattina, dopo oltre dieci anni, è stato sgomberato l’insediamento abusivo".

“Un successo di tutte le istituzioni che hanno realizzato il tanto atteso ripristino della legalità garantendo, allo stesso tempo, una doverosa tutela di famiglie e persone fragili offrendo loro nuove soluzioni alloggiative”, ha proseguito il titolare del Viminale, sottolineando come operazioni come quelle di oggi rappresentano “un forte segnale di compattezza delle istituzioni sul territorio che, operando insieme, hanno portato al superamento di una grave situazione di degrado, e consentito la messa in sicurezza e la futura bonifica dell’area stessa".